Die Stadtverwaltung hat die Wasserversorgung abgedreht, weil kein Geld da ist für Chemikalien, um das Wasser aufzubereiten. Die Kosten dafür liegen laut der Nachrichtenagentur AP monatlich bei umgerechnet rund zweieinhalb Millionen Euro. Das Land im Südosten Afrikas steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Nach Venezuela ist es weltweit das Land mit der höchsten Inflationsrate.

In Simbabwe wächst jetzt wieder die Angst vor Seuchen. Letztes Jahr waren dort schon 26 Menschen an Cholera gestorben. In letzter Zeit gab es immer wieder Fälle von Typhus. Durch die marode Kanalisation und Dürre mangelt es in vielen Regionen schon länger an sauberem Wasser.

Bis vor zwei Jahren war in Simbabwe Langzeitherrscher Robert Mugabe an der Macht, der vor gut zwei Wochen im Alter von 95 Jahren starb. Er hatte Simbabwe von 1980 bis 2017 regiert. Unter seiner Herrschaft kam es in dem Land zu einer wirtschaftlichen Krise. Wegen seines autokratischen Regierungsstils wurde er immer wieder scharf kritisiert. Seine Gegner werfen ihm Übergriffe auf Oppositionelle, Journalisten und weiße Farmer vor.

Sein Nachfolger, Emmerson Mnangagwa, ist ein langjähriger Vertrauter Mugabes.