Forschende der Uni Tübingen sind in fast 100 Schulen in Baden-Württemberg gegangen und haben dort Zehntklässlerinnen und Klässler befragt. Von zwölf Fragen beantworteten die Jungen im Schnitt mehr als acht richtig, die Mädchen weniger als sieben. Unterm Strich ergibt sich ein Wissensrückstand von einem dreiviertel Schuljahr.

Als Hauptgründe nennen die Forschenden schlechtere mathematische Fähigkeiten und weniger Interesse. Spätere Folgen können sein, dass Frauen weniger sparen, später investieren und schlechter fürs Alter vorsorgen. Deshalb fordern die Forschenden, dem früh entgegenzuwirken, Mädchen und Jungen müssten mit gleichem Wissensstand aus der Schule gehen und Wirtschaft sollte weiterhin ein Thema bleibt.



