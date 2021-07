In der Corona-Pandemie hat bei vielen Menschen die Skepsis gegenüber der Wissenschaft zugenommen.

Eine Studie aus den USA zeigt jetzt, dass das stark damit zusammenhängt, wie wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt werden. Die Forschenden haben 4500 Testpersonen wissenschaftliche Artikel vorgelegt. Dabei stellten sie fest, dass etwas, was in der Wissenschaft ganz normal ist, nämlich Ergebnisse von Kolleginnen und Kollegen anzuzweifeln und zu überprüfen und dabei auch Fehler zu finden, oft so beschrieben wird, dass Zweifel und diese Fehler in den Vordergrund rücken. Die Folge: Leserinnen und Leser werden unsicher.

Die Autorinnen und Autoren der Studie nennen als Beispiel den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson, der nach Berichten über Nebenwirkungen erst zurückgezogen und dann wieder zugelassen wurde. Die Forschenden fordern, dass sowohl die Forschenden selbst, als auch die, die über die Forschung schreiben, genau erklären sollten, dass Wissenschaft fast immer ein Prozess ist, an dem viele Menschen beteiligt sind - und dass es ein Erfolg ist, wenn Probleme entdeckt und gelöst werden.