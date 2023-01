Die Menschheit produziert immer mehr Wissen.

Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wächst die Zahl an neuen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Patenten. Doch möglicherweise führt die Art und Weise, wie Menschen in letzter Zeit forschen und entwickeln dazu, dass es nicht mehr so oft große Fortschritte gibt wie früher.

Darauf weist eine großangelegte Analyse eines US-Forschungsteams im Fachmagazin Nature hin. Das Team hat 45 Millionen Fachartikel und 3,9 Millionen Patentschriften aus der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg analysiert und festgestellt: Erkenntnisse und Erfindungen sind inwischen nicht mehr so oft disruptiv wie in früheren Jahrzehnten.

Forschende sollten mehr Zeit und weniger Druck haben

Mit disruptiv meinen Forschende, die Art von Durchbrüchen, die Bekanntes auf den Kopf stellen und ganze Forschungsfelder in eine neue Richtung lenken. Wie zum Beispiel die Entschlüsselung der DNA-Struktur 1953. Durch sie wurde unter anderem moderne Genforschung und die gezielte Veränderung von Erbgut mithilfe von CRISPR Genscheren überhaupt erst möglich.

Das Studienteam regt an, dass Forschende wieder mehr Zeit für ihre Arbeit bekommen sollten und weniger Druck, ständig neue Fachartikel zu veröffentlichen. Das könnte die Zahl der Durchbrüche möglicherweise wieder erhöhen.