Ob Paris, Peking oder Wellington - ein Blick aufs Handy reicht, um zu sehen, wie spät es da gerade ist.

Schließlich gibt es an jedem Ort auf der Welt eine offizielle Uhrzeit. Und auf dem Mond? Da nicht. Bisher ist es so, dass Mond-Expeditionen sich an der Weltzeit UTC orientieren, sich aber untereinander nicht synchronisieren. Und das könnte irgendwann mal zum Problem werden. Denn wenn es immer mehr Missionen - und damit auch Menschen - auf und um den Mond gibt, werden zeitliche Absprachen wichtiger.

Forschende weltweit diskutieren laut dem Fachmagazin "Nature", wie denn künftig die Uhren auf dem Mond ticken sollten. Aus ihrer Sicht muss bald eine Einigung her, um ein Zeit-Chaos auf dem Mond zu verhindern. Besonders wichtig ist das laut den Forschenden, um Positionen auf dem Mond mit einer GPS-ähnlichen Technik bestimmen zu können. Die Koordinaten einer Person oder eines Fahrzeugs werden nämlich im Zusammenspiel mit drei Satelliten dargestellt. Die Zeit, die die Signale von jedem der Satelliten zu der konkreten Stelle brauchen, ergibt dabei die Position. Voraussetzung dafür ist eine universell gültige Zeit.

Die Sache ist aber wohl nicht ganz einfach. Zum Beispiel ticken die Uhren auf dem Mond minimal schneller. Diese winzige Verschiebung kann aus Sicht einer Nasa-Wissenschaftlerin am Ende einen großen Unterschied machen, wenn es um Ortsbestimmungen und Kommunikation geht.