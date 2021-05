Wer groß rauskommen will, neigt zur Übertreibung.

Eine Untersuchung im Fachmagazin Science Advances legt jetzt nahe, dass da einiges im Argen liegt: Die Autorinnen und Autoren schreiben, dass insbesondere solche Studien häufig zitiert werden, deren Ergebnisse man nicht als gesichert betrachten kann. Untersucht wurde das anhand von Daten aus drei großen Projekten aus Psychologie, Wirtschaft und Naturwissenschaften. Demnach tauchten Untersuchungen mit nicht gesicherten Erkenntnissen bis zu 300 Mal häufiger in Zitatlisten auf als andere.

In der Forschung ist das ein Problem. Deshalb gilt eine Studie erst dann als gesichert, wenn man bei der Wiederholung der Experimente zu den gleichen Ergebnissen gekommen ist.

Oft fehlt die Replikation

Als Grund vermuten die Forschenden, dass diese Publikationen oft die spektakuläreren Ergebnisse haben. Das verleite zum Beispiel Fachmagazine dazu, bei der Überprüfung nicht so genau hinzuschauen.



In der Psychologie ist das Phänomen bekannt: Seit etwa zehn Jahren spricht man hier von einer Replikationskrise. Damals war die Wiederholung mehrerer viel beachteter Studien gescheitert. In der Medizin wird seit etwa 15 Jahren über fehlende Replikationsstudien diskutiert.