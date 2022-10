Im November findet der nächste Weltklimagipfel statt, am Roten Meer in Ägypten. Im Vorfeld rufen Wissenschaftlerinnen und Forscher die "Alarmstufe Rot" für die Menschheit aus.

Sie warnen, dass sie sich inzwischen eindeutig in einem "Klima-Notfall" befindet. In ihrem Aufruf im Fachjournal BioScience zählen die Forschenden unter anderem Hitzewellen, Dürren, Überflutungen, Hurrikans und andere Extremwetterereignisse der vergangenen 12 Monate auf.

Einer der Wissenschaftler sagt: "Wie wir an den jährlichen Zunahmen an Klima-Katastrophen sehen, sind wir mitten in einer bedeutenden Klimakrise und es kommt noch schlimmer, wenn wir die Dinge so weiter machen, wie bisher." Die Forschenden fordern Gegenmaßnahmen - unter anderem wollen sie, dass die Natur besser geschützt wird und dass quasi keine Treibhausgase mehr aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas in die Atmosphäre kommen.