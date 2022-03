Ein großer Teil der Universitäten in Deutschland hat seine Zusammenarbeit mit russischen Partnern ausgesetzt.

Die Welt am Sonntag berichtet, dass rund 90 Prozent der Kooperationen auf Eis gelegt wurden. Demzufolge haben in Deutschland bisher 86 Hochschulen mit Instituten in Russland zusammengearbeitet, 78 davon haben das mittlerweile beendet.

Der Präsident der Hochschulkonferenz erwartet im Zeitungsinterview zwar kurzfristig keine positiven Effekte durch den Stopp der Kooperationen. Perspektivisch wären sie aber "sehr schmerzhaft" - mit Blick auf die Forschungsarbeit und deren Ansehen weltweit.