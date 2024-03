Milliarden Menschen auf der Welt haben keine freie Wissenschaft in ihrem Land.

Das zeigt der Academic Freedom Index - eine Rangliste, die Forschende der Unis Göteborg und Erlangen-Nürnberg jedes Jahr rausbringen, seit 2020. Sie sagen, dass im vergangenen Jahr bei fast der Hälfte der Weltbevölkerung keine Wissenschaftsfreiheit herrscht - also bei etwa 3,6 Milliarden Menschen. Im Jahr davor waren es noch 4 Milliarden Menschen.

Wissenschaftsfreiheit teils verbessert

Laut den Forschenden hat sich die Wissenschaftsfreiheit in 56 der 180 analysierten Länder verbessert – zum Beispiel in Brasilien, Montenegro und Thailand. Und ein hohes Maß an Wissenschaftsfreiheit wird in mehr als 60 Ländern erreicht. Verschlechtert hat sich die Lage dagegen in Ländern wie El Salvador, Hongkong, Russland und Venezuela.

Für den Wissenschaftsindex werden fünf Merkmale geprüft - zum Beispiel ob Forschungseinrichtungen unabhängig sind und ob Forschende ungehindert Informationen austauschen können. An der Einschätzung arbeiten mehr als 2.300 Fachleute aus der ganzen Welt mit.