Keine guten Neuigkeiten fürs Klima: Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre hat im vergangenen Jahr neue Höchststände erreicht.

Nach einem Bericht der Weltorganisation für Meteorologie WMO betrifft das die drei wesentlichen Treibhausgase: Kohlenstoffdioxid, Methan und das auch als Lachgas bekannte Distickstoffmonoxid. Mengen dieser Gase wie im Jahr 2022 führen nach Angaben der WMO zu weiter steigenden Temperaturen, extremerem Wetter und einem höheren Meeresspiegel.

Laut Bericht lagen die weltweiten Durchschnittskonzentrationen von Kohlendioxid, dem bedeutendsten Treibhausgas, letztes Jahr erstmals um 50 Prozent über den vorindustriellen Werten. Und auch in diesem Jahr stiegen sie weiter an. Von der WMO heißt es deshalb: "Trotz jahrzehntelanger Warnungen der Wissenschaft, Tausender Seiten von Berichten und Dutzender Klimakonferenzen bewegen wir uns immer noch in die falsche Richtung."

Mehr Öl- und Gasförderung

Aktuelle Zahlen, die die Umweltorganisation Urgewald veröffentlicht hat, zeigen, dass Öl- und Gasfirmen gerade neue Öl- und Gasfelder erschließen, neue Gaskraftwerke und Pipelines bauen, und Gas und Öl in Ländern fördern wollen, in denen diese fossilen Energien bisher noch gar keine so große Rolle gespielt hat. Die Umweltorganisation kritisiert, dass so das 1,5-Grad-Ziel auf keinen Fall eingehalten werden kann, also die Erderwärmung nicht gestoppt wird.