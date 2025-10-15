Treibhausgase in der Erdatmosphäre sorgen für wärmere Temperaturen auf der Erdoberfläche und tragen so zum Klimawandel bei. Und: Die Konzentration solcher klimaschädlicher Gase wird in der Atmosphäre immer höher.

Laut der Weltwetterorganisation WMO ist die Konzentration von CO2 letztes Jahr so stark gestiegen wie noch nie seit Messbeginn 1957. Auch Methan und Lachgas haben laut WMO neue Rekordwerte erreicht. Vor allem durch Menschen landen viele Treibhausgase in der Luft, gerade beim Verbrennen von Kohle, Öl und Gas. Aber auch Wald- und Buschbrände haben zu dem Anstieg beigetragen - verstärkt wurde das Problem letztes Jahr durch das Wetterphänomen El Niño.

Schlechte Nachrichten sind das für das Pariser Klimaziel. Vor zehn Jahren hatte sich die Welt eigentlich das Ziel gesetzt, den Treibhausgas-Ausstoß weltweit deutlich runterzuschrauben.

Ein Problem ist auch: CO2 hat über Jahrhunderte Auswirkungen aufs Klima, weil es lange in der Atmosphäre bleibt und weiter für einen Temperaturanstieg auf der Erde sorgt. Die Weltwetterorganisation spricht von einem drohenden Teufelskreis, weil auch die CO2-Aufnahmefähigkeit der Meere und der Wälder sinkt. Sie fordert, dass der Treibhausgas-Ausstoß drastisch runtergeschraubt werden muss.