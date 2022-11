Zum Beginn der Weltklimakonferenz in Ägypten zeigt ein aktueller Bericht der Weltwetterorganisation (WMO), wie dringend die Klimakrise ist.

WMO-Generalsekretär Petteri Taalas sagte bei der Vorstellung des Berichts, damit sei das 1,5-Grad-Ziel kaum noch zu schaffen. Er warnte, dass sich die Auswirkungen der Erderwärmung immer deutlicher und dramatischer zeigen. Dieses Jahr seien Millionen Menschen von Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen getroffen worden. Zum Beispiel in Pakistan bei den schwersten Monsun-Regenfällen seit 30 Jahren.



Der Klimawandel trifft laut dem Bericht nicht nur ärmere Länder, die besonders schlecht vorbereitet sind. Auch in Europa zeigen sich die Folgen, etwa bei den Gletschern: In den Schweizer Alpen ist über den Sommer zum ersten Mal kein Schnee liegen geblieben, auch nicht an den höchsten Messstationen. Und auch Deutschland steuert auf ein sehr warmes Jahr 2022 hin, schreibt der Deutsche Wetterdienst: