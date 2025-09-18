Traurig, ängstlich, erschöpft - wenn solche Gefühle den Alltag bestimmen, könnten Depressionen die Ursache sein.

Behandeln lassen sich Depressionen ganz gut mit Medikamenten. Bis diese vollständig wirken, vergehen aber etwa sechs Wochen. Die Europäische Kommission hat jetzt zum ersten Mal ein Medikament zugelassen, dass speziell Müttern mit einer Wochenbett-Depression helfen soll. Der Wirkstoff Zuranolon darin soll viel schneller wirken und schon nach zwei Wochen spürbare Erleichterung bringen.

Laut der Deutschen Depressionshilfe bekommen 10 bis 15 Prozent aller Mütter im ersten Jahr nach einer Geburt eine ernste Postpartale Depression. Die Erkrankung kann Monate andauern, sie kann Mutter wie Kind belasten und sich auch zu einer dauerhaften Depression entwickeln.

Vorausgegangen war der Marktzulassung eine Empfehlung der europäischen Arzneimittelbehörde Ema. Laut Kommission sollten stillende Mütter und Schwangere das Medikament aber nicht einnehmen.