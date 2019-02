Eine neue Studie zeigt, dass Wölfe in Deutschland ganz gerne auf Truppenübungsplätzen leben. Ein Forscherteam hat nachgezählt, wo in den vergangenen Jahren neue Wolfsgebiete entstanden sind. Zwischen 2000 und 2015 waren es 16 auf Militärgeländen. In Naturschutzgebieten ließen sich Wölfe dagegen nur 9 Mal nieder.

Die Forscher vermuten, dass die Wölfe gerne in Militärgebiete gehen, weil sie da größtenteils ihre Ruhe haben. Bis auf die Schießübungen passiert meistens nicht viel. Und die seien für die Tiere eine gut berechenbare Störung. Im Wald ist es laut den Forschern insgesamt viel stressiger - allein schon durch Spaziergänger, Radfahrer oder Pilzsucher.

Aus den gleichen Gründen ziehen sich auch Beutetiere des Wolfes auf Militärgelände zurück. Für den Wolf also ein weiteres Argument, dort zu leben.