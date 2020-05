So hat der erste Herausgeber das berühmten Oxford English Dictionary, James Murray, begründet, warum das Wort nicht in der Erstausgabe auftaucht. Murray hatte 1879 mit der Arbeit am Oxford-Wörterbuch begonnen. Fünf Jahre später erschien der erste Band, beginnend mit dem Buchstaben A.

Ein Mitglied der jüdischen Gemeinde in London erkundigte sich daraufhin, warum der Begriff Antisemitismus nicht aufgenommen wurde. In seinem Antwortbrief aus dem Jahr 1900 argumentiert Murray, dass der Begriff angesichts seiner begrenzten Nützlichkeit wohl kaum Fuß fassen werde. Aber schon in dem Brief bezweifelt er, ob seine Entscheidung richtig gewesen sei.

Der Brief wurde in der Nationalbibliothek Israels entdeckt. Für die Archivarin, die den Brief gefunden hat, zeigt er auch den schnellen Wandel des Begriffs Antisemitismus. Das Wort 'semitisch' bezeichnete nämlich ursprünglich die Menschen, die hebräisch, arabisch oder aramäisch sprechen. 'Antisemistismus' wurde aber sehr schnell nur auf Juden bezogen.