Einmal am Tag mit einem Freund oder einer Freundin quatschen - das reicht schon, um uns am Ende des Tages ein bisschen glücklicher und weniger gestresst zu fühlen.

Ob das eine tiefgründiges Gespräch ist, man zusammen herumalbert, jemanden um seine Meinung bittet oder sich nur ein kurzes Update gibt, wie es einem gerade so geht - das ist dabei zweitrangig. Ausschlaggebend ist, dass man aktiv den Kontakt aufnimmt, schreibt ein US-Forschungsteam. Ein gutes Gespräch würde dann schon reichen, um einen Effekt zu zeigen. Studien-Teilnehmenden, die mehrere solcher Gespräche am Tag hatten, ging es am Ende aber noch besser. Und am effektivsten ist es, wenn die Gespräche persönlich stattfinden und nicht über Social Media.

Die Forschenden erklären es damit, dass Kommunikation unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit befriedigt und uns so hilft, unseren Stress zu reduzieren.

Die Studie wurde im Fachmagazin Communication Research veröffentlicht.