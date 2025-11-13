Gerade junge Menschen fühlen sich oft einsam.

Nach einer Studie im Fachmagazin Plos One ist es dabei fast egal, wie klein oder groß ihr Freundeskreis ist. Die Forschenden haben fast 5.000 Menschen in den USA zwischen 18 und 95 Jahren zum Wohlbefinden befragt. Heraus kam, dass die jungen Menschen wegen Umbrüchen im Leben oft einsam sind. Sie haben dann zwar oft noch ein großes Netz an Bekannten und Familie, aber langjährige, innige Kontakte können zum Beispiel durch einen Wohnortwechsel wegfallen.

Die Forschenden vermuten, dass sich in Zukunft sogar noch mehr junge Menschen einsam fühlen werden. Denn für immer mehr Menschen zögert sich ein emotional stabiles Leben mit Ehe, Partnerschaft, Kindern und sicherem Job zeitlich hinaus. Das liegt an zunehmenden Wahlmöglichkeiten und Lebensstilen nach der Schule - das birgt das Risiko, intime Kontakte zu verlieren.