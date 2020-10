Da ist wohl auch der Sound nicht ganz unwichtig. Finnische Forschende wollten wissen, welche Geräusche Weißkopf-Sakis am liebsten mögen. Sie haben für ein Affengehege in einem Zoo in Helsinki eine Art Klangstudio gebaut, in dem die Tiere selbst Geräusche abspielen konnten. Dabei gab es verschiedene Soundtracks zur Auswahl: Ruhige Musik, schnelle elektronische Musik, Regen, Stille oder Verkehrsgeräusche.

Mehrere Monate haben die Forschenden den Umgang der Weißkopf-Sakis mit dem tunnelförmigen Studio beobachtet. Offenbar nutzten die Primaten den Raum regelmäßig und nach einiger Zeit schliefen sie sogar darin, nutzten ihn zur Fellpflege und zum gegenseitigen Lausen.

Überraschenderweise waren die Verkehrsgeräusche am beliebtesten. Die Forschenden sagen, dass die Geräuschkulisse für das Wohlbefinden von Tieren in Gefangenschaft stärker in den Fokus rücken sollte. Dabei müssten aber die Vorlieben verschiedener Tierarten erforscht werden, anstatt aufgrund menschlicher Vorannahmen einfach irgendwelche Klänge abzuspielen.