Singlehaushalte mit mittlerem Einkommen können sich in Deutschland immer weniger Wohnraum leisten - im Schnitt sind es knapp 70 Quadratmeter.

Forschende des Instituts der deutschen Wirtschaft haben berechnet, wie viel Quadratmeter sich ein durchschnittlicher Singlehaushalt in unterschiedlichen Landkreisen leisten kann - wenn er maximal 25 Prozent des Nettolohns für die Kaltmiete ausgeben möchte. Diese Rechnung haben die Experten jeweils für Ende 2018 und Ende 2021 aufgestellt.

Der Vergleich der Ergebnisse zeigt: in fast 75 Prozent der deutschen Landkreise können sich Single-Haushalte 2021 weniger Wohnfläche leisten als noch 2018. Am wenigsten Wohnraum gibt es in München, hier sind es nur knapp 36 Quadratmeter. Im Landkreis Südwestpfalz können sich Mietende dagegen um die 100 Quadratmeter leisten.

Die Forschenden warnen davor, dass durch die steigenden Preise die Lage auf dem ohnehin schon durch die Energiekrise angespannten Wohnungsmarkt noch schwieriger wird.