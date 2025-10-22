Die Nachfrage nach Wohnungen ist hoch, und die Mieten steigen - aber die Preise steigen inzwischen viel langsamer.

Das meldet das "Kiel Institut für Weltwirtschaft". Es hat die Mietangebote auf Immobilienportalen analysiert. Dabei ist herausgekommen, dass sich im letzten Quartal die angebotenen Mietwohnungen im bundesweiten Durchschnitt nur um 0,5 Prozent verteuert haben - im Quartal davor waren es noch 0,7 Prozent. Rechnet man die allgemeine Inflation mit ein, seien die Preise sogar gleich geblieben.

Laut dem "Kiel Institut" haben die Preise eine Art Grenze erreicht - einfach weil Mieterinnen und Mieter nicht mehr zahlen könnten und wollten. Außerdem sieht das Institut mehr Nachfrage nach möblierten Wohnungen und WGs.

Die Analyse bezieht sich nur auf Angebote auf Portalen und von Makleragenturen - Wohnungen, die unter Bekannnten weitergegeben werden und günstiger sein können, sind nicht eingerechnet.