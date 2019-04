In vielen deutschen Städten gibt es heute Demonstrationen gegen steigende Mieten und Wohnungsnot.

Mietervereine und Bürgerinitiativen haben zu einem bundesweiten Aktionstag aufgerufen. Demos sind unter anderem in München, Köln und Leipzig geplant. Die größte Demonstration wird in Berlin erwartet. Sie steht unter dem Motto Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Die Veranstalter in Berlin rechnen mit rund 6.000 Teilnehmern.

In der Hauptstadt startet eine Initiative außerdem eine Unterschriftensammlung. Sie will erreichen, dass der Berliner Senat private Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignet. Die Wohnungskonzerne sollen eine Entschädigung bekommen.