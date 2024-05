in

Wohnungsnot Obdachlose Frau lebte in einem Geschäftsschild

Bauarbeiter in einer Kleinstadt in den USA haben auf dem Dach eines Lebensmittelgeschäfts eine Entdeckung gemacht: Im Inneren eines Geschäftsschildes fanden sie eine Frau in einer improvisierten Wohnung, mitsamt Computer, Drucker und einer Kaffeemaschine. Sogar einen Fußboden hatte die 34-Jährige verlegt.