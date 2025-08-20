US-Präsident Donald Trump will staatliche Museen kontrollieren.

Er postete in seinem Netzwerk Truth Social, dass seine Anwälte die Museen durchsuchen sollen, um zu prüfen, ob die USA dort positiv genug dargestellt werden. Trump kritisiert zum Beispiel die staatliche Smithsonian-Institution, die mehrere große Museen unter anderem in der Hauptstadt Washington betreibt. Er sagt, dort gehe es vor allem um Sklaverei statt um Erfolge und Glanz der USA. Museen überall im Land sind laut Trump zu links und wie er wörtlich schreibt, die "letzte Bastion der Wokeness". Bürgerrechtsgruppen werfen der Trump-Regierung vor, jahrzehntelange Fortschritte zunichtezumachen und kritische Auseinandersetzungen mit der US-Geschichte zu behindern.

Trump war auch schon gegen Universitäten vorgegangen, die aus seiner Sicht zu "woke" waren und hatte zum Beispiel Diversitätsprogramme streichen lassen.