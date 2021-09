In New York City sind in dieser Woche hunderte Vögel beim Zusammenstoß mit Hochhäusern gestorben.

Allein rund um das One World Trade Center sammelte eine Vogelkundlerin eine Stunde lang tote Tiere vom Bürgersteig auf - etwa 300. Den Zugvögel wurde wohl eine Kombination von widrigen Umständen zum Verhängnis. Wie die ornitholigische New York City Audubon-Gesellschaft mitteilte, war es in dieser Woche sehr stürmisch. Die Vögel flogen deshalb wohl tiefer als sonst. Aber auch die Lichtverschmutzung in der Stadt hat die Tiere wohl irritiert, zusammen mit den vielen Glas-Fassaden.

Einige neue Hochhäuser in New York haben schon spezielle Beschichtungen, die das Glas weniger reflektieren lassen und damit für Vögel besser sichtbar machen. Das One World Trade Center hat diese Beschichtung zumindest auf den ersten 70 Metern. Die Audubon-Gesellschaft forderte die New Yorker auf, zumindest während der Vogelzugsaison das Licht auszumachen oder die Gardinen vorzuziehen. Einige dutzend Vögel haben die Zusammenstöße überlebt, sie werden jetzt in einer speziellen Einrichtung versorgt.