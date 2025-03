Der Weltglücksbericht der Uni Oxford zeigt einmal im Jahr, wie zufrieden die Länder der Erde sind.

Finnland ist zum achten Mal in Folge das Land mit den glücklichsten Menschen der Welt. Darauf folgen Dänemark und Island. Zum ersten Mal in den Top 10 sind Costa Rica und Mexiko gelandet. Deutschland klettert ein paar Plätze rauf auf Rang 22. Die USA schneiden mit Platz 24 so schlecht ab wie noch nie. Die Forschenden warnen, dass ein geringes Glücksgefühl dazu beträgt, dass das Misstrauen gegen den Staat und die Demokratie wächst.

In den Weltglücksbericht fließen verschiedene Daten ein - objektive, wie die Wirtschaftsleistung eines Landes, und auch subjektive Angaben, wie das Freiheitsgefühl oder für wie korrupt Bürgerinnen und Bürger ihr Land halten. Unter anderem machen die Forschenden Glücklichsein an einem Portemonnaie-Experiment fest. Es geht darum, wie sehr Menschen darauf setzen, dass andere ihr verloren gegangenes Portemonnaie wieder zurückgeben - und ob dass dann tatsächlich auch so eintritt.