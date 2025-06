Die Zahl der Reichen war weltweit noch nie so hoch wie heute.

Geschätzt mehr als als 23 Millionen Menschen hatten letztes Jahr ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Millionen Dollar - das sind 2,6 Prozent mehr Dollar-Millionäre als im Jahr davor.

Als anlagefähig gilt ein Vermögen dann, wenn man das Geld nicht kurzfristig braucht, sondern zur Seite legen und vermehren kann. Die Studie, der sogenannte "World Wealth Report", kommt vom Beratungsunternehmen Capgemini.

Deutschland auf Platz drei

Deutschland liegt in der Rangliste der Länder weiter auf Platz drei. Allerdings ist die Zahl der Dollar-Millionäre bei uns zurückgegangen. Nach Einschätzung von Capgemini ist das am ehesten mit sinkenden Immobilienpreisen zu erklären. Das Vermögen der Reichen hierzulande blieb den Berechnungen zufolge in Summe mit 6,32 Billionen Dollar nahezu unverändert.

An der Spitze der Rangliste stehen mit weitem Abstand die USA mit fast 8 Millionen Dollar-Millionären. Auf Platz zwei liegt weiterhin Japan.