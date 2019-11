Dafür hat sich die Gesellschaft für deutsche Sprache entschieden. Damit ist die Grundrente gemeint, die Personen bekommen sollen, die 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben und trotzdem im Alter nicht genug bekommen. Insgesamt hat die Jury zehn Begriffe ausgewählt, die ihrer Meinung nach die Debatten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 2019 sprachlich besonders geprägt haben. Darunter sind zum Beispiel auch Rollerchaos mit Blick auf E-Roller in Städten und Fridays for Future.

2018 wurde "Heißzeit" zum Wort des Jahres erhoben. In den Jahren vorher waren es "Jamaika-Aus", "postfaktisch" und "Flüchtlinge". Ob die Gesellschaft für deutsche Sprache die gekürten Wörter gut findet oder nicht, behält sie für sich. Entscheidend ist nur, dass das Wort wichtig war.