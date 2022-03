Wühlmäuse müssen sich vor allem vor Fressfeinden aus der Luft in Acht nehmen. Deshalb sind sie ständig auf der Hut und suchen den Himmel nach Vögeln ab, um sich und die Familie rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Gefahr droht zum Beispiel durch Würger, die zu den Sperlingsvögeln gehören.

Große Büschel von hohem Gras stören da die Sicht - also kappen die Wühlmäuse es, sobald sich Würger in der Nähe aufhalten. Ein internationales Foschungsteam hat beobachet, dass eine mongolische Wühlmaus-Art das Gras weder frisst, noch für ihren Bau nutzt. Aber wo die Wühlmäuse die Büschel gekürzt hatten, kamen die Würger seltener vorbei. Ein Experiment bestätigte, dass das der einzige Grund für das Kappen des Grases war: Als das Team Areale mit Netzen überspannte, so dass die Vögel dort nicht mehr jagen konnten, hörten die Wühlmäuse auf, das Gras abzunagen.

Da das Kappen der Gräser für die Wühlmäuse sehr energieaufwendig ist, gehen die Forschenden davon aus, dass das ihre Überlebenschance drastisch verbessern muss.