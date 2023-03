Eine Initiative aus Baden-Württemberg will Pfandflaschen für Wein voranbringen.

Die Initiative hat auf einer Wein-Fachmesse eine 0,75-Liter-Pfandflasche vorgestellt. Davon sollen ab dem Sommer oder Herbst rund eine Million Stück zum Einsatz kommen. Erst mal in Württemberg, wo einige Wein-Genossenschaften schon seit einigen Jahren 1-Liter-Pfandflaschen einsetzen. Allerdings werden die größeren Flaschen offenbar von der Kundschaft nicht mehr so gut angenommen. Die neue 0,75-Liter-Flasche eignet sich grundsätzlich auch für eine mögliche Rücknahme in Supermarkt-Pfandautomaten.

Die Initiative hofft, das Mehrweg-System für Weinflaschen in Zukunft auch auf andere Bundesländer auszuweiten. Pfandflaschen aus Glas können bis zu 50 Mal gespült und wieder befüllt werden. Bei jährlich geschätzt einer Milliarde verkaufter Weinflaschen in Deutschland gäbe es da viel Potenzial. Bisher landen die meisten im Altglas.