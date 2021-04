Und die Tiere tun ihrer Umgebung offenbar einen großen Gefallen: Sie graben Wasserlöcher, aus denen später regelrechte Mini-Oasen werden. Das hat die Untersuchung eines internationalen Forschungsteams ergeben. Die Forschenden haben in Teilen der Sonora-Wüste im US-Bundesstaat Arizona beobachtet, dass die wilden Pferde und Esel Löcher graben, um in Trockenzeiten ans Grundwasser zu kommen – zum Teil waren die bis zu zwei Meter tief. Aus diesen Wasserquellen trinken dann offenbar auch viele andere Tiere – zum Beispiel Eichhörnchen, Wachteln und sogar Bären. Die Artenvielfalt in der Umgebung der Wasserlöcher war laut den Forschenden rund 50 Prozent höher als anderswo in der Wüste. Außerdem können dort Pflanzen wachsen, für die es sonst zu trocken wäre.

Trotz dieses Beitrags müssen die Wildpferde und Wildesel laut den Forschenden aber auch als Problem für das Ökosystem eingeschätzt werden. Denn sie vermehren sich gerade sehr stark und verdrängen zum Teil andere Wildtier-Arten.