Die Sahara war mal deutlich feuchter und grüner. Schon im 19. Jahrhundert haben Forschende in der Wüste Funde gemacht, die darauf hinweisen.

Einen Hinweis darauf lieferten Krater im Tibesti-Gebirge im Tschad. In diesen Kratern gab es früher mal tiefe Seen. Die Frage ist: Woher kam das Wasser dafür?

Ein Forschungsteam der Freien Uni Berlin und des Max-Planck-Instituts für Meteorologie hat Proben vor Ort genommen und anschließend hochauflösende Klimamodelle durchgerechnet. Ergebnis: Die Seen entstanden vor rund 9.500 Jahren und blieben mehr als 5.000 Jahre bestehen.

Die Studie deutet darauf hin, dass damals dort deutlich mehr Regen fiel als heute. Der Regen speiste sich aus feuchter Luft vom Mittelmeer.