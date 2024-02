Hand hoch, wer noch nie was angeleckt und dann "Meins" gesagt hat.

So ähnlich macht das vielleicht auch der Schabrackenschakal, nur geht er wirklich auf Nummer sicher: Er pinkelt drauf. Ein afrikanisches Forschungsteam hat das in Aufnahmen von Kamerafallen beobachtet. Und zwar bei bestimmten Melonen, die in der Wüste Namib wachsen.

Das Forschungsteam hat Melonen im Sand versteckt, um zu gucken, ob die Schakale genug drauf stehen, um sie gezielt zu suchen und aufzuspüren. Die Tiere fanden alle Melonen. Manchmal gruben sie die Früchte aber auch nur aus, pinkelten drauf und ließen sie ein paar Tage liegen. Die Vermutung ist, dass sie abwarten wollten, bis die Früchte noch reifer und süßer sind - und mit der Urinmarkierung verhindern wollten, dass ihnen jemand die Melone wegschnappt.

Wenn sie die Frucht dann aufessen, helfen die Schakale am Ende bei der Verbreitung der Samen und zwar sogar besser als Antilopen oder Esel. Das Forschungsteam schreibt in seiner Studie, dass wenig über Fleischfresser bekannt ist, die die wichtigsten Samenverteiler einer Pflanze sind.