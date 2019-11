In trockenen Regionen oder Wüsten ist jede Form von Feuchtigkeit ein kostbares Gut.

Deshalb überlegen Forschende schon seit Längerem, wie in trockenen Küstengegenden zum Beispiel Nebel "geerntet" werden kann. Dafür schlägt jetzt ein Forschungsteam aus den USA einen neuen Ansatz vor: Einfach die Feuchtigkeit so sammeln, wie das bestimmte Käfer in der Wüste Namib machen. Die Käfer nutzen nämlich die Huckel und Dellen auf ihrem Rücken, um damit das Wasser aus dem Nebel aufzufangen.

Daraufhin hat das Forschungsteam untersucht, wie und wohin Flüssigkeit auf verschiedenen Oberflächen fließt. Das Ziel ist herauszufinden, wo sich Tropfen bilden und fallen, um die dann sammeln zu können. Mit diesen Infos könnten vielleicht auch Wasserflaschen designt werden, die Flüssigkeit aus dem Nebel sammeln.

In trockenen Regionen von Chile und Marokko wird der Nebel in Netzen und Gittern aufgefangen, um an die Feuchtigkeit zu kommen. Diese Methode wurde von Bäumen abgeguckt.