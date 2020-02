Sanddünen in der Wüste können beeindruckende Höhen erreichen - Wanderdünen bei einem Sturm ganze Dörfer überziehen.

Jetzt haben Forschende an der Uni Cambridge in England ein Modell entwickelt, das helfen könnte, große Dünenbewegungen besser vorherzusagen. Sie fanden heraus, dass Sanddünen untereinander eine Art Kommunikation haben. In Experimenten untersuchten die Physikerinnen und Physiker, wie zwei identische Dünen während ihrer Bewegung interagieren.

In den Physical Review Letters schreiben sie, dass die hintereinander liegenden Dünen sich zwar gleichzeitig in Bewegung setzen - sich aber nach und nach voneinander entfernen. Durch bestimmte Verwirbelungen stößt die vorgelagerte Düne die hintere quasi weg.

Die Erkenntnis könnte noch relevanter werden, weil der Klimawandel die Wüstenbildung vorantreibt.