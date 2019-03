Vielen Menschen in Großbritannien schlägt der Brexit auf die Stimmung.

Das hat eine Umfrage Mitte März unter rund 1800 Erwachsenen im Auftrag der Mental Health Foundation ergeben. Knapp die Hälfte der Befragten gab an, sich in den vergangenen zwölf Monaten mal machtlos gefühlt zu haben. 39 Prozent waren wütend und 38 Prozent besorgt wegen des Austritts aus der Europäischen Union. Je näher die Menschen an London wohnen, desto besorgter waren sie.

17 Prozent berichteten, der Brexit verursache bei ihnen ein hohes Stresslevel. Nur neun Prozent waren wegen des Brexits hoffnungsvoll, noch weniger waren froh oder zuversichtlich. Beim Brexit-Referendum 2016 hatten knapp über die Hälfte der Wählenden für den EU-Austritt gestimmt.