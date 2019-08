Die Organisation WWF geht davon aus, dass sich der Tierbestand in den Wäldern weltweit mehr als halbiert hat. Dafür haben sie die Populationen von 268 Wirbeltierarten analysiert, die in Wäldern rund um den Globus leben - vom Regenwald im Amazonas bis zum Mischwald in Europa. Ihrem Bericht zufolge hat sich die Zahl der Tiere im Zeitraum zwischen 1970 und 2014 im Durchschnitt mehr als halbiert. Hauptursache ist dabei der Mensch - zum Beispiel durch Abholzungen und Eingriffe in den Wald. Aber das ist nicht der einzige Grund: Dazu kommen zum Beispiel auch die Bedrohung durch invasive Arten, Wilderei oder Krankheiten.