Die Bestände wildlebender Wirbeltiere sind in den letzten 50 Jahren massiv geschrumpft, und zwar um knapp 70 Prozent.

Das steht in einem Bericht des Umweltverbandes WWF. Die Organisation hat sich die Jahre zwischen 1970 und 2018 angeschaut.

Als Beispiele für besonders stark gefährdete Tierarten nennt der WWF unter anderem den Westlichen Flachlandgorilla in Afrika, Amazonas-Delfine in Brasilien und die Feldlerche in Europa.

Als Hauptgründe für die schrumpfenden Populationen werden die Klimakrise, die Wilderei und der illegale Handel mit bedrohten Tierarten genannt. Laut WWF Deutschland ist die Natur wie ein Turm, in dem jeder Baustein eine Tier- oder Pflanzenart darstellt. Je mehr Arten aussterben, desto instabiler werde er. Als Chance, das Artensterben zu stoppen, nennt der WWF die Weltnaturkonferenz im Dezember in Kanada. Dort soll ein globales Abkommen zum Erhalt der biologischen Vielfalt ausgehandelt werden.

Laut dem Living-Planet-Report ist das Artensterben vor allem in Süd- und Zentralamerika drastisch. Dort schrumpften die untersuchten Tierbestände um durchschnittliche 94 Prozent.

Der WWF nennt aber auch positive Entwicklungen. Dass das Artensterben gestoppt werden könne, zeigten die wachsenden Beständen von Seeadlern in Norddeutschland, von Kegelrobben in der Ostsee und von Tigern in Nepal.