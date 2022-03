Seit der Industrialisierung ist die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Erde bisher um ein Grad gestiegen.

Das ergeben Daten der Umweltstiftung WWF, die analysiert hat, wie einige Tier- und Pflanzenarten mit der Erderwärmung bisher umgegangen sind. Darunter auch der Kuckuck aus Deutschland, der Strandflieder und die Hummel.



Hummeln sind laut WWF in wärmeren Ländern wie Mexiko und Spanien stärker betroffen. Aber auch in Deutschland seien Hummeln seltener geworden und wichen zum Beispiel in den Alpen schon in kühlere Höhen aus.

Kuckuck kommt zu spät aus dem Winterquartier



Dem Kuckuck wird dem Bericht nach seine Brutweise zum Verhängnis, weil er Eier in fremden Nestern ausbrüten lässt, aber inzwischen selbst später aus seinem Winterquartier zurückkommt. Manchmal muss er dann auf die Zweitbrut von anderen Vögeln im Mai warten und wird dadurch seltener.



Der Strandflieder gilt in Bezug auf die bisherige Erwärmung als ungefährdet. Der WWF weist aber darauf hin, dass er vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht ist - also von einer Folge der Erwärmung.