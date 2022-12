Gewinner und Verlierer in der Tierwelt 2022

Ende des Jahres wird gerne Bilanz gezogen, das hat auch die Umweltstiftung WWF beim Thema gefährdete Tier-Arten gemacht.

Einige Arten haben es ganz in unserer Nähe schwer: Tausende Baltische Störe etwa, die im Grenzfluss Oder gestorben sind, der WWF spricht hier von einer menschengemachten Katastrophe. In Europa sind auch hunderte Arten der Schwebfliege bedroht. Die wichtigen Bestäuber haben Probleme mit Pestiziden, der Klimakrise und damit, dass ihr natürlicher Lebensraum immer kleiner wird. In Russland hat sich die Rentier-Population drastisch verringert, vor allem wegen der Klimakrise und Wilderei, ähnlich geht es dem Breitmaulnashorn in Afrika. Mehr als 42.000 Tier- und Pflanzenarten stehen mittlerweile als bedroht auf der Roten Liste.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: In Ländern wie Nepal, Russland oder China erholen sich die Tiger-Bestände, und die Buckelwal-Bestände vor Australien sind deutlich gewachsen, deswegen ist die Tierart dort von der Liste bedrohter Arten gestrichen worden.