Eigentlich müssen sie versuchen, die Netze selbst wieder hochzuholen. Aber es landen laut Schätzungen jedes Jahr rund 25.000 Fischernetze oder Teile davon in Europa im Meer.

In der Ostsee sammelt bisher die Umweltschutzorganisation WWF Geisternetze wieder ein. Mit Sonar wird danach gesucht, dann kontrollieren Taucher die Lage, sodass Boote die Netze bergen können. Der WWF hat jetzt aber die Behörden aufgefordert, zu übernehmen. Mithilfe von EU-Geldern könnte das Netze bergen eine staatliche Aufgabe werden, hieß es auf einer Fachtagung in Sassnitz auf Rügen. Auch die Netze schließlich zu entsorgen, sei aufwändig, weil sie zum Beispiel giftige Bleileinen enthalten können.



Bei dem Treffen in Sassnitz waren Politiker der drei Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und des Bundes. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat eine gemeinsame Initiative angekündigt. Außerdem will er das Thema auf der nächsten Umweltministerkonferenz besprechen.

Geisternetze machen verschiedenen Schätzungen zufolge 10 bis 50 Prozent des gesamten Plastikmülls in den Weltmeeren aus. Meerestiere verfangen sich darin und das Plastik zerfasert und schwimmt im Wasser.