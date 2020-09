Die Umweltorganisation WWF zeigt in einem neuen Report das gigantische Ausmaß an Umweltzerstörung durch den Menschen:

In den letzten 50 Jahren sind demnach mehr als zwei Drittel aller größeren Tiere auf der Welt verschwunden: Die Populationen an Vögeln, Reptilien, Fischen und Säugern sind demnach um 68 Prozent geschrumpft. Das größte Tiersterben hat demnach in Südamerika stattgefunden - da seien nur noch 6 Prozent der Tiere übrig. Aber auch in Europa ist der Untersuchung zufolge seit 1970 ein Viertel der Tierwelt verschwunden. Als Hauptursachen nennt der WWF die Vernichtung von Wäldern und die Ausbreitung der Landwirtschaft. Die Fachleute sagen, wenn wir unseren Lebensstil im Sinne der Natur ändern, wird das auch unsere Wirtschaft und Gesundheit erhalten. Pandemien wie Covid-19 würden mit einer intakten Umwelt unwahrscheinlicher.

Das Tempo der Zerstörung nimmt zu

Die Organisation belegt mit ihren Zahlen auch, dass wir Menschen die Tierwelt immer schneller zerstören: Beim letzten Report vor vier Jahren waren 60 Prozent, nicht fast 70 Prozent der Tierwelt verschwunden. Dieser Zeitraum sei nur ein Augenblick im Vergleich zu den Millionen Jahren, die viele Arten auf dem Planeten gelebt haben.