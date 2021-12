In Deutschland wünschen sich laut einer Umfrage 48 Prozent der Menschen mehr Engagement für Frauenrechte.

Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov ergeben. Darüber berichtet die Welt am Sonntag. Die Umfrage wurde in insgesamt 13 Ländern gemacht, in Deutschland nahmen im August und September gut 1.000 Menschen teil. Es gab Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Von den befragten Frauen sagten 57 Prozent, dass Frauenrechte in Deutschland noch nicht ausreichend umgesetzt sind. Bei den befragten Männern waren es 38 Prozent.

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland im Mittelfeld. In Italien fanden 62 Prozent der Befragten, dass es noch Aufholbedarf bei den Frauenrechten gibt. In den USA waren es nur 43 Prozent.