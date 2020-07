In einem Versuch mit 90 Menschen hat eine Forscherin und Hobby-Magierin wissenschaftlich untersucht, wie gut sie ihre Probanden beeinflussen kann. Dafür sollten die sich eine Karte aussuchen. In ihrer Erklärung baute die Forscherin verschiedene versteckte Gesten ein, die die Probanden so beeinflussen sollten, dass die die Karo 3 wählen. So formte die Forscherin zum Beispiel mit ihren Fingern ein Viereck - angeblich ging es um einen Bildschirm - die Geste sah aber auch aus wie die Raute der Karo 3. Zudem wiederholte sie Wörter dreimal oder zeigte scheinbar zufällig drei Finger. Am Ende entschieden sich die meisten Testpersonen tatsächlich für die Karo 3. Danach befragt, fühlte sich keine der Testpersonen bei der Entscheidung beeinflusst.

Der Forscherin zufolge können unsere Entscheidungen durch Gesten und Worte manipuliert werden. Das ist nicht nur für die Wissenschaft wichtig. Dieser Effekt wurde auch schon bei Verhören nachgewiesen, wo Ermittler durch Gesten die Erinnerungen der Zeugen manipulieren konnten.