Wenn Vögel Nester bauen, verwenden sie dabei manchmal auch ganz neue Materialien. Bei Zebrafinken hängt diese Offenheit für Innovationen wohl auch davon ab, welche Erfahrungen sie damit in der Vergangenheit gemacht haben.

Das haben Forschende aus Kanada herausgefunden. In Laborversuchen haben sie mehreren Zebrafinkenpaaren zwei Sorten Material zur Verfügung gestellt: Kokosfasern, die kannten die Vögel schon, und als neues Material weißes Garn. Die Zebrafinken-Paare, die mit Kokosfaser-Nestern in der letzten Brutzeit erfolgreich Nachwuchs großgezogen hatten, nutzten auch für die neuen Nester das quasi traditionelle Material. Die Paare, deren Küken nicht geschlüpft oder gestorben waren, bauten auch einen großen Anteil Garn mit in die Nester ein. Die Forschenden schließen daraus, dass Zebrafinken ihre Nestbau-Technik nach dem Trial-and-Error-Prinzip anpassen und dabei auch vergangene Lernerfahrungen eine Rolle spielen.