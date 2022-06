Borreliose ist eine Krankheit, die von Zecken übertragen wird.

Forschende aus China wollten wissen, wie weit verbreitet sie ist. Für ihre Studie haben sie Daten aus knapp 90 Untersuchungen mit über 150.000 Menschen ausgewertet. Sie kommen zu dem Schluss, dass weltweit fast jede siebte Person Antikörper gegen Borreliose im Blut hat. Das heißt, dass die Person akut Borreliose hat oder mal hatte.

Borreliose-Fälle nehmen zu

Am stärksten betroffen sind den Daten nach Menschen in Mitteleuropa, Westeuropa und Ostasien - und da vor allem Männer über 50, die auf dem Land leben. Außerdem zeigen die Daten, dass Borreliose-Fälle in den letzten zehn Jahren mehr geworden sind - im Vergleich zu den zehn Jahren davor.

Laut Studie kann das mit Umweltveränderungen zusammenhängen, wie zum Beispiel längeren Sommern und wärmeren Wintern und weniger Regen. Keine der vorliegenden Studien habe aber einen Langzeiteffekt untersucht.