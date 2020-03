Ein Forschungsteam will dagegen ein Zeichen setzen - und nennt eine neue Flohkrebs-Art deswegen "Plasticus" (komplett: Eurythenes plasticus). Die Flohkrebse leben in 6.500 Metern Meerestiefe, in einem oberen Teil des Marianengrabens. In einem Exemplar fanden die Forschenden PET - einen Kunststoff, der zum Beispiel bei Trinkflaschen und in Kunstfaser-Kleidung verwendet wird.

Die Umweltorganisation WWF fordert wegen der Studie noch mal, dass es bald ein Abkommen gegen Plastikmüll in den Meeren gibt. Deutschland ist nach Angaben der Organisation der weltweit drittgrößte Exporteur von Plastikmüll. Der geht zu einem großen Teil in Länder in Südostasien, wo er aber oft nicht recycelt wird, sondern im Meer landet.