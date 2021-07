Wenn Forschende urzeitliche Insekten untersuchen wollten, dann haben sie sich bisher meistens Bernstein angeschaut, mit gut erhaltenen Fliegen, Mücken oder Libellen darin.

Aber offenbar konserviert nicht nur das versteinerte Baumharz, sondern auch eine andere Substanz die Tiere ganz hervorragend: Saurier-Kot. In einer solchen versteinerten Hinterlassenschaft hat ein internationales Wissenschaftsteam jetzt zum ersten Mal Insekten gefunden, und zwar mehrere Exemplare einer bisher unbekannten Käferart. Einige der Tierchen waren fast komplett erhalten, sogar die Beinchen und Fühler waren noch intakt. Die Forschenden haben den Kot mit einer speziellen Bildgebungstechnik durchleuchtet und so ein 3D-Modell der Käfer erstellt. So konnten sie die Art auch mit heute lebenden Käfern vergleichen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine ausgestorbene Linie von Käfern, deren moderne Nachfahren in den feuchten Böden von Gewässerufern leben.

Gefressen und verdaut wurden die Urzeit-Käfer wahrscheinlich von einem relativ kleinen Saurier mit Schnabel. Er lebte vor etwa 230 Millionen Jahren auf dem Gebiet des heutigen Polen.

Saurier-Kot hat gegenüber Bernstein den Vorteil, dass es Überreste aus früherer geologischer Zeit gibt. Damit hoffen die Forschenden, dass sie noch weiter in die Vergangenheit zurückblicken und mehr über die Evolution von Insekten und die Ernährung von Sauriern herausfinden können.