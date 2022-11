Für eine Drehung um sich selbst braucht die Erde im Mittel länger als 24 Stunden.

Und das ist auf lange Sicht ein Problem für unsere Uhrzeit: Denn dadurch weicht die Uhrzeit immer etwas von der tatsächlichen Sonnenzeit ab - also der Zeit, die vom Stand der Sonne bestimmt wird.

Damit unsere Uhrzeit nicht auf lange Sicht der Sonne vorauseilt, wird seit 50 Jahren in unregelmäßigen Abständen eine Schaltsekunde eingefügt. Zuletzt ist das 2016 passiert. Genau diese Schaltsekunde soll aber demnächst abgeschafft werden. Dafür haben Forschende und staatliche Vertreter auf der Generalkonferenz für Maß und Gewicht in Paris gestimmt. Der Grund: Die zusätzliche Sekunde bringt immer wieder Computersysteme durcheinander. Dadurch sind in den letzten Jahren schon öfter ganze Internetdienste nicht mehr erreichbar gewesen.

Jetzt soll ein genauer Plan ausgearbeitet werden, wie die Zeit in Zukunft angeglichen werden kann - möglicherweise durch eine Schaltminute alle 50 bis 100 Jahre. Endgültig muss über die Abschaffung der Schaltsekunde nächstes Jahr noch die Internationale Fernmeldeunion abstimmen.