Nicht vergessen! Dieses Wochenende werden die Uhren umgestellt auf Winterzeit. Eine Stunde zurück - ihr könnt also Sonntag länger schlafen, dafür wird es ab dann früher dunkel.

Wie wir mit der Zeitumstellung klar kommen, hat sich das Meinungsforschungsinstitut Yougov genauer angeschaut. Bei der Umfrage kam raus, dass über die Hälfte der Menschen in Deutschland Tage braucht, um sich daran zu gewöhnen. Mehr als jeder Zehnte gab sogar an, mehr als eine Woche zu benötigen, bis er in der Winterzeit angekommen ist. Immerhin fast 30 Prozent sagen, dass sie sich überhaupt nicht umgewöhnen müssen.

Die Zeitumstellung wurde 1980 eingeführt - mit dem Ziel, das Tageslicht besser auszunutzen. Es gibt aber auch viel Kritik: In einer EU-Befragung vor einigen Jahren hatten sich 80 Prozent dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung in Europa zu beenden. Darauf konnten sich die EU-Länder bisher aber noch nicht einigen.