Wie halten sich Zellen fest? Warum verrutschen sie nicht?

Die Antworten auf diese Fragen sind wichtig, um zu verstehen, wie Organe funktionieren – aber auch, wie sich Krebszellen festsetzen und Metastasen bilden. Einem internationalen Team von Forschenden ist es gelungen, ein Schlüsselmolekül für diesen Zell-Verankerungsprozess zu charakterisieren: das Eiweiß Paxillin.

Wie sie im Fachjournal Communications Biology schreiben, spielt es eine entscheidende Rolle, wenn eine Zelle sich in einer neuen Umgebung festsetzt. Außerdem funktioniert es als Botenstoff und informiert die Zelle, dass die Verankerung geklappt hat. In Laborversuchen zeigte sich: Ohne Paxillin können sich Zellen nicht im Gewebe festhalten – auch dann nicht, wenn es noch so passend ist.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hoffen, dass sie ihre Erkenntnisse insbesondere in der Krebsforschung nutzen können.